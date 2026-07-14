СБС за добу уразили 15 суден РФ і понад 1,5 тис. цілей, - командувач СБС Бровді. ІНФОГРАФІКА

За добу українські військові уразили 15 російських суден, понад 1,5 тис. інших цілей та ліквідували або поранили 311 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

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За словами Мадяра, протягом доби українські безпілотники уразили 15 російських суден, однак подробиці щодо цих ударів наразі не розголошуються.

Які цілі знищили українські дрони

Крім суден, під удари СБС потрапили:

39 точок запуску російських дронів;

9 гармат і гаубиць;

337 укриттів;

130 бліндажів;

46 коптерів;

8 наземних роботизованих комплексів (НРК);

18 засобів РЕБ;

3 радіолокаційні станції;

98 антен екіпажів.

Загалом із початку липня, за даними командувача СБС, українські безпілотники вже ліквідували або поранили 4492 російських військових та уразили 21 319 ворожих цілей.

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