Назначение Поклада главой СБУ станет прямым сигналом к созданию полицейского государства, - ЦПК

Возможное назначение Александра Поклада на пост главы СБУ станет шагом к усилению давления на антикоррупционные институты и независимые СМИ.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ряд СМИ сообщают, что Зеленский рассматривает кандидатуру Александра Поклада на должность главы Службы безопасности Украины.

"Это тот самый Поклад, который в прошлом году в рамках атаки власти на НАБУ и САП привез в Украину вне рамок законных процедур экс-нардепа Христенко. Целью этой операции-похищения было создание искусственных доказательств "российского следа" в НАБУ.



По нашей информации, именно Поклад организовывал давление на Христенко с целью фальсификации показаний против детективов НАБУ, а также руководства НАБУ и САП. Как в политических кругах, так и среди силовиков хорошо известны "методы" работы этого чиновника СБУ", - отметили в ЦПК.

Это свидетельствует, пишут в Центре противодействия коррупции, что Зеленский так и не извлек уроки из неудачной атаки на НАБУ и САП в 2025 году.

Читайте также: Зеленский поручил заместителю главы СБУ Покладу провести "очистку" структуры

"А само участие в атаке на НАБУ и САП, которая стоила нашему государству значительной части репутации за рубежом, остается для Зеленского поводом для повышения, а не для увольнения подконтрольных ему чиновников.



При этом речь идет о репутации, которая сегодня в значительной степени держится на плечах наших воинов. В том числе воюющей части СБУ. Назначение таких фигур на руководство главной спецслужбой страны - прямой сигнал к созданию полицейского государства, усилению давления и подготовке новых атак на антикоррупционные органы, независимые СМИ и общественность", - объяснили там.

В то же время СМИ предполагают, что даже Зеленский понимает: в Раде за Поклада голосовать никто не готов.

"Поэтому президент готовит место для Поклада в статусе "и.о. руководителя СБУ". Единственная надежда - что у президента все-таки передумают и к таким позорным решениям не прибегнут", - подытожили в ЦПК.

Читайте: СБУ предотвратила новые покушения, которые готовили россияне, - Зеленский