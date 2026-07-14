Призначення Поклада головою СБУ - буде прямим сигналом до створення поліцейської держави, - ЦПК
Можливе призначення Олександра Поклада керівником СБУ стане кроком до посилення тиску на антикорупційні інституції та незалежні медіа.
Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Низка ЗМІ повідомляють, що Зеленський розглядає кандидатуру Олександра Поклада на посаду голови Служби безпеки України.
"Це саме той Поклад, який минулого року в межах атаки влади на НАБУ і САП привіз до України поза законними процедурами екснардепа Христенка. Метою цієї операції-викрадення було створення штучних доказів "російського сліду" в НАБУ.
За нашою інформацією, саме Поклад організовував тиск на Христенка для фальсифікації показів проти детективів НАБУ, а також керівництва НАБУ і САП. Як в політичних колах, так і серед силовиків, добре відомі "методи" роботи цього посадовця СБУ", - зазначили у ЦПК.
Це свідчить, пишуть у Центрі протидії корупції, що Зеленський так і не виніс уроків з невдалої атаки на НАБУ і САП у 2025 році.
"А сама участь в атаці на НАБУ і САП, яка коштувала нашій державі значного шматка репутації за кордоном, лишається для Зеленського приводом для підвищення, а не для звільнення підконтрольних йому посадовців.
При цьому, йдеться про репутацію, яка сьогодні значною мірою тримається на плечах наших воїнів. У тому числі воюючої частини СБУ. Призначення таких фігур на керівництво головною спецслужбою країни - прямий сигнал до створення поліцейської держави, посилення тиску та підготовки нових атак на антикорінституції, незалежні медіа та громадськість", - пояснили там.
Водночас ЗМІ припускають, що навіть Зеленський розуміє: у Раді за Поклада голосувати ніхто не готовий.
"Тож президент готує місце для Поклада у статусі "в.о. керівника СБУ". Єдина надія – що у президента все-таки передумають і до таких ганебних рішень не вдаватимуться", - підсумували у ЦПК.
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