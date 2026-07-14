Призначення Поклада головою СБУ - буде прямим сигналом до створення поліцейської держави, - ЦПК

Можливе призначення Олександра Поклада керівником СБУ стане кроком до посилення тиску на антикорупційні інституції та незалежні медіа.

Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Низка ЗМІ повідомляють, що Зеленський розглядає кандидатуру Олександра Поклада на посаду голови Служби безпеки України.

"Це саме той Поклад, який минулого року в межах атаки влади на НАБУ і САП привіз до України поза законними процедурами екснардепа Христенка. Метою цієї операції-викрадення було створення штучних доказів "російського сліду" в НАБУ.



За нашою інформацією, саме Поклад організовував тиск на Христенка для фальсифікації показів проти детективів НАБУ, а також керівництва НАБУ і САП. Як в політичних колах, так і серед силовиків, добре відомі "методи" роботи цього посадовця СБУ", - зазначили у ЦПК.

Це свідчить, пишуть у Центрі протидії корупції, що Зеленський так і не виніс уроків з невдалої атаки на НАБУ і САП у 2025 році.

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"А сама участь в атаці на НАБУ і САП, яка коштувала нашій державі значного шматка репутації за кордоном, лишається для Зеленського приводом для підвищення, а не для звільнення підконтрольних йому посадовців.



При цьому, йдеться про репутацію, яка сьогодні значною мірою тримається на плечах наших воїнів. У тому числі воюючої частини СБУ. Призначення таких фігур на керівництво головною спецслужбою країни - прямий сигнал до створення поліцейської держави, посилення тиску та підготовки нових атак на антикорінституції, незалежні медіа та громадськість", - пояснили там.

Водночас ЗМІ припускають, що навіть Зеленський розуміє: у Раді за Поклада голосувати ніхто не готовий.

"Тож президент готує місце для Поклада у статусі "в.о. керівника СБУ". Єдина надія – що у президента все-таки передумають і до таких ганебних рішень не вдаватимуться", - підсумували у ЦПК.

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