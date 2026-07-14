На консервацию Успенского собора Киево-Печерской лавры требуется еще 26 млн грн, - Бережная

Для проведения консервационных работ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры необходимо 26 млн гривен. Работы планируется завершить до наступления зимы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение памятника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила журналистам вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная.

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По ее словам, после российского удара уже завершены аварийные работы, которые выполняли подразделения Министерства внутренних дел. Сейчас продолжаются консервационные работы, после которых начнется этап восстановления собора.

Бережная сообщила, что на сегодняшний день уже удалось привлечь 10 млн гривен меценатских взносов на восстановление Киево-Печерской лавры.

"Мы просчитали, сколько денег нужно для проведения консервационных работ, уже есть акт о дефектах, и эта сумма составляет 26 млн грн. После завершения этих работ мы подготовим проектно-сметную документацию по восстановлению собора до его первоначального состояния", - отметила она.

Министр подчеркнула, что завершить консервацию необходимо до зимы, поскольку снеговая нагрузка может привести к новым повреждениям здания.

Напомним, 15 июня в результате российской атаки беспилотником Shahed загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры. Удар нанес значительные повреждения внешнему виду и интерьеру храма, а также соседним историческим сооружениям. По оценке генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, ущерб превышает 500 млн грн, а полное восстановление может занять около двух лет.

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