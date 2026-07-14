На консервацію Успенського собору Києво-Печерської лаври потрібно ще 26 млн грн, - Бережна

Для проведення консерваційних робіт в Успенському соборі Києво-Печерської лаври необхідно 26 млн гривень. Роботи планують завершити до настання зими, щоб запобігти подальшому руйнуванню пам'ятки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила журналістам віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

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За її словами, після російського удару вже завершили протиаварійні роботи, які виконували підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Наразі тривають консерваційні роботи, після яких розпочнеться етап відновлення собору.

Бережна повідомила, що на сьогодні вже вдалося залучити 10 млн гривень меценатських внесків на відновлення Києво-Печерської лаври.

"Ми прорахували, скільки грошей потрібно для того, щоб зробити консерваційні роботи, вже є дефектний акт, і це є 26 млн грн. Після того, як ці консерваційні роботи буде завершено, зробимо проєктно-кошторисну документацію на відновлення собору до його первісного стану", – зазначила вона.

Міністерка наголосила, що завершити консервацію необхідно до зими, адже снігове навантаження може спричинити нові пошкодження будівлі.

Нагадаємо, 15 червня внаслідок російської атаки безпілотником Shahed загорівся дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Удар завдав значних пошкоджень зовнішньому вигляду та інтер'єру храму, а також сусіднім історичним спорудам. За оцінкою генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка, збитки перевищують 500 млн грн, а повне відновлення може тривати близько двох років.

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