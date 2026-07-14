В двух районах Киева пропало электричество из-за аварии

Сегодня, 14 июля, в Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение из-за аварии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Подробности от ДТЭК

Как отмечается, энергетики уже работают над устранением повреждения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения: до одного часа.

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