В двух районах Киева пропало электричество из-за аварии
Сегодня, 14 июля, в Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение из-за аварии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Подробности от ДТЭК
Как отмечается, энергетики уже работают над устранением повреждения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения: до одного часа.
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