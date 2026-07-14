У двох районах Києва зникло світло через аварію

Сьогодні, 14 липня, у Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Деталі від ДТЕК

Як зазначається, енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання: до однієї години.

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