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Новини Відключення електроенергії
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У двох районах Києва зникло світло через аварію

Де у Києві немає світла

Сьогодні, 14 липня, у Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Деталі від ДТЕК

Як зазначається, енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання: до однієї години.

Також читайте: Через обстріли без світла залишаються п’ять областей, ще 168 населених пунктів знеструмлені через негоду

Автор: 

Київ (21108) електроенергія (6924) ДТЕК (2073)
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