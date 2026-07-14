У двох районах Києва зникло світло через аварію
Сьогодні, 14 липня, у Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Деталі від ДТЕК
Як зазначається, енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання: до однієї години.
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