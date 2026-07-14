В Киеве 15 июля ограничат движение в центре из-за визита иностранной делегации

15 июля в Киеве будут введены временные ограничения дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины.

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Ограничения в центре города

Отмечается, что ограничения будут действовать в центральной части столицы. Это связано с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

"15 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", — говорится в сообщении.

Управление государственной охраны призвало граждан учитывать эти изменения при передвижении по городу.

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Также сообщается, что 15 июля в Киев должна прибыть президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.