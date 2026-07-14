В Киеве 15 июля ограничат движение в центре из-за визита иностранной делегации
15 июля в Киеве будут введены временные ограничения дорожного движения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины.
Ограничения в центре города
Отмечается, что ограничения будут действовать в центральной части столицы. Это связано с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.
"15 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", — говорится в сообщении.
Управление государственной охраны призвало граждан учитывать эти изменения при передвижении по городу.
Также сообщается, что 15 июля в Киев должна прибыть президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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