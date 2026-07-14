У Києві 15 липня обмежать рух у центрі через візит іноземної делегації
У Києві 15 липня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Управління державної охорони України.
Обмеження у центрі міста
Зазначається, що обмеження діятимуть у центральній частині столиці. Це пов’язано з проведенням заходів за участю іноземних делегацій.
"15 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться у повідомленні.
Управління державної охорони закликало громадян врахувати ці зміни під час пересування містом.
Також повідомляється, що 15 липня до Києва має приїхати президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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