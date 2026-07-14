Германия планирует приобрести военные спутники
Вооруженные силы Германии планируют закупить новые спутники для военных нужд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Германии.
Космос как новый уровень обороны
В Минобороны ФРГ отметили, что Бундесверу необходимы возможности для раннего предупреждения, разведки и связи. Это планируется обеспечить за счет создания современной и защищенной космической инфраструктуры.
"Бундесверу необходимы возможности для раннего предупреждения, разведки и связи. Все это может быть обеспечено только благодаря мощной, взаимосвязанной и защищенной космической инфраструктуре. Поэтому Бундесвер планирует закупку новых спутниковых группировок", — отмечается в сообщении.
Министр обороны Германии Борис Писториус обсудил эти планы во время визита в космическую компанию OHB в Бремене.
Новые спутники и инвестиции
Ключевым элементом будущей системы должны стать спутники связи SATCOMBw. Они обеспечат армию автономными коммуникационными и информационными возможностями.
"С нашими новыми коммуникационными спутниками SATCOMBw мы делаем важный следующий шаг. Они являются решающим элементом нашей будущей полностью взаимосвязанной спутниковой архитектуры", — заявил Писториус.
В Минобороны подчеркнули, что спутники являются частью критической инфраструктуры и могут становиться целями атак. По словам министра, некоторые страны активно развивают наступательные возможности в космосе, а Германия ранее недооценивала эти риски.
К 2030 году Германия планирует инвестировать 35 миллиардов евро в космическую безопасность. Компания OHB рассматривается как один из ключевых партнеров в реализации этих проектов и обеспечении доступа к запускам.
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