Германия планирует приобрести военные спутники

Вооруженные силы Германии планируют закупить новые спутники для военных нужд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Германии.

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Космос как новый уровень обороны

В Минобороны ФРГ отметили, что Бундесверу необходимы возможности для раннего предупреждения, разведки и связи. Это планируется обеспечить за счет создания современной и защищенной космической инфраструктуры.

"Бундесверу необходимы возможности для раннего предупреждения, разведки и связи. Все это может быть обеспечено только благодаря мощной, взаимосвязанной и защищенной космической инфраструктуре. Поэтому Бундесвер планирует закупку новых спутниковых группировок", — отмечается в сообщении.

Министр обороны Германии Борис Писториус обсудил эти планы во время визита в космическую компанию OHB в Бремене.

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Новые спутники и инвестиции

Ключевым элементом будущей системы должны стать спутники связи SATCOMBw. Они обеспечат армию автономными коммуникационными и информационными возможностями.

"С нашими новыми коммуникационными спутниками SATCOMBw мы делаем важный следующий шаг. Они являются решающим элементом нашей будущей полностью взаимосвязанной спутниковой архитектуры", — заявил Писториус.

В Минобороны подчеркнули, что спутники являются частью критической инфраструктуры и могут становиться целями атак. По словам министра, некоторые страны активно развивают наступательные возможности в космосе, а Германия ранее недооценивала эти риски.

К 2030 году Германия планирует инвестировать 35 миллиардов евро в космическую безопасность. Компания OHB рассматривается как один из ключевых партнеров в реализации этих проектов и обеспечении доступа к запускам.

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