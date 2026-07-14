Німеччина планує купити військові супутники

Збройні сили Німеччини планують закупити нові супутники для військових потреб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

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Космос як новий рівень оборони

У Міноборони ФРН зазначили, що Бундесверу потрібні можливості для раннього попередження, розвідки та зв’язку. Це планують забезпечити через створення сучасної та захищеної космічної інфраструктури.

"Бундесверу потрібні спроможності для раннього попередження, розвідки та комунікації. Усе це може бути забезпечено лише завдяки потужній, взаємопов’язаній і захищеній космічній інфраструктурі. Тому Бундесвер планує закупівлю нових супутникових угруповань", – зазначається у повідомленні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обговорив ці плани під час візиту до космічної компанії OHB у Бремені.

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Нові супутники та інвестиції

Ключовим елементом майбутньої системи мають стати супутники зв’язку SATCOMBw. Вони забезпечать армію автономними комунікаційними та інформаційними можливостями.

"З нашими новими комунікаційними супутниками SATCOMBw ми робимо важливий наступний крок. Вони є вирішальним елементом нашої майбутньої повністю взаємопов’язаної супутникової архітектури", – заявив Пісторіус.

У Міноборони підкреслили, що супутники є частиною критичної інфраструктури та можуть ставати цілями атак. За словами міністра, деякі країни активно розвивають наступальні можливості у космосі, а Німеччина раніше недооцінювала ці ризики.

До 2030 року Німеччина планує інвестувати 35 мільярдів євро у космічну безпеку. Компанія OHB розглядається як один із ключових партнерів у реалізації цих проєктів та забезпеченні доступу до запусків.

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