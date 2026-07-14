Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ, — СМИ

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper) на заседании в Брюсселе 14 июля не смог достичь консенсуса и утвердить новый, 21-й пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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"Завтра утром Coreper вновь соберется на заседание с целью достижения согласия по 21-му пакету санкций", — сообщил один из собеседников издания.

Компромиссы со стороны Ирландии

Отмечается, что заседание послов 14 июля сопровождалось тяжелыми кулуарными баталиями. Представители Ирландии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, более четырех часов пытались найти общий язык с делегациями государств, высказавших категорические замечания по отдельным пунктам 21-го пакета.

Для рассмотрения на Coreper 15 июля председательствующая сторона предложила несколько компромиссных решений по проблемным вопросам.

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"Нефтяной дедлайн"

Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.

Согласно регламенту, новое решение должно было вступить в силу ровно через шесть месяцев, то есть непосредственно 15 июля. Однако, чтобы выиграть время для спасения всего санкционного пакета, европейские послы пошли на юридическую уловку: дипломаты договорились считать допустимым обновление ценового потолка на нефть не ровно с наступлением 15 июля, а с 16 июля.

Это не противоречит определению "через шесть месяцев" после предыдущего обновления ценового потолка, пояснили в "ЕП".

Таким образом, у Брюсселя остается ровно сутки для достижения всеобъемлющего компромисса. Если же Coreper так и не сможет согласовать 21-й пакет в целом из-за сопротивления отдельных стран, у послов есть резервный план — принять решение о замораживании максимальной цены на нефть РФ отдельным документом, выведя его за рамки общего пакета санкций.

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