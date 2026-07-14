Посли ЄС не змогли узгодити 21-й пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ

Комітет постійних представників країн-членів ЄС (Coreper) на засіданні в Брюсселі 14 липня не зміг досягти консенсусу та затвердити новий, 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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"Завтра зранку Сoreper знову збереться на засідання з метою досягнення згоди щодо 21-го пакета санкцій", — повідомив один зі співрозмовників видання.

Компроміси від Ірландії

Зазначається, що засідання послів 14 липня супроводжувалося важкими кулуарними баталіями. Представники Ірландії, яка нині головує в Раді ЄС, понад чотири години намагалися знайти спільну мову з делегаціями держав, що висловили категоричні зауваження до певних пунктів 21-го пакета.

Для розгляду на Сoreper 15 липня головування запропонувало кілька компромісних пропозицій щодо проблемних питань.

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"Нафтовий дедлайн"

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Згідно з регламентом, нове рішення мало набути чинності рівно за шість місяців, тобто безпосередньо 15 липня. Проте, аби виграти час для порятунку всього санкційного пакета, європейські посли пішли на юридичну хитрість: дипломати домовилися вважати припустимим оновлення цінової стелі на нафту не чітко з настанням 15 липня, а з 16 липня.

Це не суперечить визначенню "через шість місяців" після попереднього оновлення цінової стелі, пояснили в "ЄП".

Таким чином, у Брюсселя залишається рівно одна доба для досягнення всеосяжного компромісу. Якщо ж Coreper так і не зможе узгодити 21-й пакет у цілому через опір окремих країн, посли мають резервний план — ухвалять рішення про замороження максимальної ціни на нафту РФ окремим документом, вивівши його за рамки загального пакета санкцій.

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