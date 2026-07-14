В Виннице вводят специальный режим работы светофоров во время минуты молчания

В Виннице меняют режим работы светофоров, чтобы водители могли безопасно останавливаться во время ежедневной минуты молчания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета.

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Светофоры останавливают движение заранее

В городе внедряют новый алгоритм работы светофоров. Он охватит более 80 объектов в разных районах.

Ежедневно перед 09:00 светофоры будут постепенно переключаться на красный сигнал. Это позволит водителям заблаговременно снизить скорость и безопасно остановиться без резкого торможения, — пояснили в департаменте.

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После паузы движение возобновляется постепенно

По окончании минуты молчания светофоры не будут включаться сразу. Они поэтапно вернутся к привычному режиму работы.

В городском совете отмечают, что после всех технических настроек новый алгоритм будет работать более чем на 80 светофорных объектах.

Такие изменения должны сделать дорожное движение более безопасным для всех участников во время ежедневного почтения памяти погибших в результате войны, — добавили в Департаменте транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета.