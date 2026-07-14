У Вінниці запроваджують спеціальний режим для світлофорів під час хвилини мовчання
У Вінниці змінюють роботу світлофорів, щоб водії могли безпечно зупинятися під час щоденної хвилини мовчання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.
Світлофори зупиняють рух заздалегідь
У місті впроваджують новий алгоритм роботи світлофорів. Він охопить понад 80 об’єктів у різних районах.
Щодня перед 09:00 світлофори поступово перемикатимуться на червоний сигнал. Це дасть змогу водіям завчасно зменшити швидкість і безпечно зупинитися без різкого гальмування, — пояснили у департаменті.
Після паузи рух відновлюється поступово
Після завершення хвилини мовчання світлофори не вмикатимуться одразу. Вони поетапно повернуться до звичного режиму роботи.
У міській раді зазначають, що після всіх технічних налаштувань новий алгоритм працюватиме більш ніж на 80 світлофорних об’єктах.
Такі зміни мають зробити дорожній рух безпечнішим для всіх учасників під час щоденного вшанування пам’яті загиблих унаслідок війни, - додали у Департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.
- 6 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.
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