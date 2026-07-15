РФ нанесла удар по Изюму КАБами и дронами: повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Российские войска нанесли комбинированный удар по Изюму в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городской военной администрации.

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Удар КАБами и шахедами привел к пожарам и разрушениям

По предварительным данным, атака была осуществлена с применением управляемых авиабомб и ударных дронов. В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Пострадали объекты коммунальных предприятий, частные дома и сельскохозяйственная техника. На местах попаданий возникли пожары.

"Имеются повреждения и разрушения гражданских объектов, имущества коммунальных предприятий, сельскохозяйственной техники, частных домов, возникли пожары. Также, по предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Слатыно Харьковского района. В результате атаки погибла женщина, еще одна местная жительница получила ранения.

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