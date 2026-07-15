РФ нанесла удар по Изюму КАБами и дронами: повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие
Российские войска нанесли комбинированный удар по Изюму в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городской военной администрации.
Удар КАБами и шахедами привел к пожарам и разрушениям
По предварительным данным, атака была осуществлена с применением управляемых авиабомб и ударных дронов. В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
Пострадали объекты коммунальных предприятий, частные дома и сельскохозяйственная техника. На местах попаданий возникли пожары.
"Имеются повреждения и разрушения гражданских объектов, имущества коммунальных предприятий, сельскохозяйственной техники, частных домов, возникли пожары. Также, по предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Слатыно Харьковского района. В результате атаки погибла женщина, еще одна местная жительница получила ранения.
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