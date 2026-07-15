Фон дер Ляйен и лидеры европейских стран прибыли в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Известно, что сегодня Украина отмечает День украинской государственности.

"Только что прибыла в Киев — это мой одиннадцатый визит в Украину во время войны", — говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен назвала нынешний момент "особым", поскольку Украина достигла "мощного военного импульса".

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"Я объявлю о новых инициативах по интеграции наших оборонных промышленностей. Чтобы мы могли производить больше и быстрее. Также мы обсудим вступление (Украины в Европейский Союз) и подготовку к этой зиме", — отметила президент Еврокомиссии.

Известно, что в Киев также прибыли президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан.

Впервые Украину посетит президент Албании Байрам Бегай.

В столицу Украины прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словении Янез Янша и президент Черногории Яков Милатович.

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