Фон дер Ляйен и лидеры европейских стран прибыли в Киев
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев.
Об этом она сообщила в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.
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Известно, что сегодня Украина отмечает День украинской государственности.
"Только что прибыла в Киев — это мой одиннадцатый визит в Украину во время войны", — говорится в сообщении.
Фон дер Ляйен назвала нынешний момент "особым", поскольку Украина достигла "мощного военного импульса".
"Я объявлю о новых инициативах по интеграции наших оборонных промышленностей. Чтобы мы могли производить больше и быстрее. Также мы обсудим вступление (Украины в Европейский Союз) и подготовку к этой зиме", — отметила президент Еврокомиссии.
Известно, что в Киев также прибыли президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан.
Впервые Украину посетит президент Албании Байрам Бегай.
В столицу Украины прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словении Янез Янша и президент Черногории Яков Милатович.
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