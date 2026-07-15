Фон дер Ляєн та лідери європейських країн прибули до Києва. ВIДЕО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула із візитом до Києва.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що сьогодні Україна відзначає День Української Державності.

"Щойно прибула до Києва - це мій одинадцятий візит до України під час війни", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн назвала нинішній момент "особливим", оскільки Україна досягла "потужного військового імпульсу".

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"Я оголошу про нові ініціативи щодо інтеграції наших оборонних промисловостей. Щоб ми могли виробляти більше і швидше. Також ми обговоримо вступ (України до Європейського Союзу) та підготовку до цієї зими", - зазначила президентка Єврокомісії.

Відомо, що до Києва також прибули президентка Молдови Мая Санду та президент Румунії Нікушор Дан.

Вперше Україну відвідає президент Албанії Байрам Беґай.

До столиці України прибули президент Сербії Александр Вучич, прем'єр Словенії Янез Янша та президент Чорногорії Яков Мілатович.

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