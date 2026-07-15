Сибига о массированном российском обстреле: Москва отвечает усилением террора каждый раз, когда мир собирается, чтобы обсудить мир для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал массированный российский обстрел Украины.

Об этом говорится в его посте в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Попытка запугать Украину и ее партнеров

"Пока европейские лидеры собираются в Киеве, чтобы укрепить нашу общую безопасность и будущее Европы, Россия в очередной раз демонстрирует, что она на самом деле олицетворяет: террор против мирных жителей. Это не совпадение. Это сознательная попытка запугать Украину, наших партнеров и всех, кто верит в мир", - отметил министр.

Он напомнил, что только сегодня в результате российских атак погибли как минимум трое мирных жителей в Сумах и еще трое в Одессе, другие люди получили ранения там и в других украинских городах. Управляемые авиационные бомбы, ракеты и беспилотники попали в жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру и места, где люди просто занимались своими повседневными делами.

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"У России есть предсказуемая привычка: каждый раз, когда мир собирается, чтобы обсудить мир для Украины, Москва отвечает усилением террора против гражданских лиц. Каждая такая атака должна иметь только одно последствие: более жесткие санкции, более мощные оборонные пакеты и более сильную поддержку Украины. Террор никогда не должен определять повестку дня Европы. Ее должны определять сила, единство и решимость", - подчеркнул Сибига.