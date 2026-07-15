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Новости Обстрелы Украины Массированный комбинированный удар
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Сибига о массированном российском обстреле: Москва отвечает усилением террора каждый раз, когда мир собирается, чтобы обсудить мир для Украины

Удар по Одессе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал массированный российский обстрел Украины.

Об этом говорится в его посте в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Попытка запугать Украину и ее партнеров

"Пока европейские лидеры собираются в Киеве, чтобы укрепить нашу общую безопасность и будущее Европы, Россия в очередной раз демонстрирует, что она на самом деле олицетворяет: террор против мирных жителей. Это не совпадение. Это сознательная попытка запугать Украину, наших партнеров и всех, кто верит в мир", - отметил министр.

Он напомнил, что только сегодня в результате российских атак погибли как минимум трое мирных жителей в Сумах и еще трое в Одессе, другие люди получили ранения там и в других украинских городах. Управляемые авиационные бомбы, ракеты и беспилотники попали в жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру и места, где люди просто занимались своими повседневными делами.

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"У России есть предсказуемая привычка: каждый раз, когда мир собирается, чтобы обсудить мир для Украины, Москва отвечает усилением террора против гражданских лиц. Каждая такая атака должна иметь только одно последствие: более жесткие санкции, более мощные оборонные пакеты и более сильную поддержку Украины. Террор никогда не должен определять повестку дня Европы. Ее должны определять сила, единство и решимость", - подчеркнул Сибига.

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