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Сибіга про масований російський обстріл: Москва відповідає посиленням терору щоразу, коли світ збирається, щоб обговорити мир для України

Удар по Одесі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував масований російський обстріл України.

Про це йдеться в його дописі в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Спроба залякати Україну та її партнерів

"Поки європейські лідери збираються в Києві, щоб зміцнити нашу спільну безпеку та майбутнє Європи, Росія вкотре демонструє, що вона насправді уособлює: терор проти цивільних. Це не збіг. Це свідома спроба залякати Україну, наших партнерів і всіх, хто вірить у мир", - зазначив міністр.

Він нагадав, що лише сьогодні внаслідок російських атак загинули щонайменше троє цивільних у Сумах і ще троє в Одесі, інші люди дістали поранення там та в інших українських містах. Керовані авіаційні бомби, ракети й безпілотники влучили в житлові квартали, цивільну інфраструктуру та місця, де люди просто займалися своїми повсякденними справами.

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"Росія має передбачувану звичку: щоразу, коли світ збирається, щоб обговорити мир для України, Москва відповідає посиленням терору проти цивільних. Кожна така атака повинна мати лише один наслідок: жорсткіші санкції, потужніші оборонні пакети та сильнішу підтримку України. Терор ніколи не повинен визначати порядок денний Європи. Його мають визначати сила, єдність і рішучість", - наголосив Сибіга.

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