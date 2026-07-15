Під ударами РФ Краматорськ, Харківщина і Запоріжжя: загинула людина, серед поранених - енергетики. ФОТО
5 людей поранені внаслідок російського удару по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі щодо ворожої атаки
Як зазначається, сьогодні вранці росіяни прицільно запустили FPV-дрон у цивільну автівку. Поранень зазнали п’ятеро людей віком від 42 до 60 років, пошкоджено 2 автомобілі та крамницю.
"Це цілеспрямоване полювання на місцевих жителів. Так воюют росіяни - підло, свідомо й винятково проти тих, хто не може дати їй відсіч", - наголошує очільник області.
Удар РФ по Харківщині
За даними ОВА, у селі Юріївка Великобурлуцької громади ворог атакував дроном автомобіль енергетиків.
Вибухових поранень зазнали 33-річний і двоє 52-річних працівників. Їм надається медична допомога.
Також відомо про влучання ворожого дрону у Київському районі Харкова біля житлового будинку.
Удари РФ по Запоріжжю
Як інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, одна людина загинула, ще двоє - поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.
"Російський fpv-дрон ударив по вантажівці неподалік Калинівки. На жаль, водій загинув. Через атаку ударних безпілотників поранені жінки у Запоріжжі та Вільнянську. Постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
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