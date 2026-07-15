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Новини Фото Обстріли Запорізької області Обстріли Харківщини Обстріл Краматорська
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Під ударами РФ Краматорськ, Харківщина і Запоріжжя: загинула людина, серед поранених - енергетики. ФОТО

5 людей поранені внаслідок російського удару по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі щодо ворожої атаки

Як зазначається, сьогодні вранці росіяни прицільно запустили FPV-дрон у цивільну автівку. Поранень зазнали п’ятеро людей віком від 42 до 60 років, пошкоджено 2 автомобілі та крамницю.

удар по Краматорську

"Це цілеспрямоване полювання на місцевих жителів. Так воюют росіяни - підло, свідомо й винятково проти тих, хто не може дати їй відсіч", - наголошує очільник області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Харківщині

За даними ОВА, у селі Юріївка Великобурлуцької громади ворог атакував дроном автомобіль енергетиків.

Вибухових поранень зазнали 33-річний і двоє 52-річних працівників. Їм надається медична допомога.

Також відомо про влучання ворожого дрону у Київському районі Харкова біля житлового будинку.

Також читайте: Антидронові сітки встановили на окружній Харкова

Удари РФ по Запоріжжю

Як інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, одна людина загинула, ще двоє - поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

"Російський fpv-дрон ударив по вантажівці неподалік Калинівки. На жаль, водій загинув. Через атаку ударних безпілотників поранені жінки у Запоріжжі та Вільнянську. Постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Запоріжжі вже 12 поранених після атаки російськими КАБами (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2676) Краматорськ (957) обстріл (35150) Харків (6213) Запорізька область (5109) Донецька область (11507) Харківська область (2990) Краматорський район (1348) Запорізький район (710) Харківський район (1014)
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