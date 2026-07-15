Под ударами РФ оказались Краматорск, Харьковская область и Запорожье: погиб человек, среди раненых - энергетики. ФОТО
5 человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску в Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности о вражеской атаке
Как отмечается, сегодня утром россияне прицельно запустили FPV-дрон в гражданский автомобиль. Ранения получили пять человек в возрасте от 42 до 60 лет, повреждены 2 автомобиля и магазин.
"Это целенаправленная охота на местных жителей. Так воюют россияне - подло, сознательно и исключительно против тех, кто не может дать им отпор", - подчеркивает глава области.
Удар РФ по Харьковской области
По данным ОГА, в селе Юрьевка Великобурлукской громады враг атаковал дроном автомобиль энергетиков.
Взрывные ранения получили 33-летний и двое 52-летних работников. Им оказывается медицинская помощь.
Также известно о попадании вражеского дрона в Киевском районе Харькова возле жилого дома.
Удары РФ по Запорожью
Как сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, один человек погиб, еще двое - ранены в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.
"Российский FPV-дрон нанес удар по грузовику недалеко от Калиновки. К сожалению, водитель погиб. В результате атаки ударных беспилотников ранены женщины в Запорожье и Вольнянске. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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