Под ударами РФ оказались Краматорск, Харьковская область и Запорожье: погиб человек, среди раненых - энергетики. ФОТО

5 человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности о вражеской атаке

Как отмечается, сегодня утром россияне прицельно запустили FPV-дрон в гражданский автомобиль. Ранения получили пять человек в возрасте от 42 до 60 лет, повреждены 2 автомобиля и магазин.

"Это целенаправленная охота на местных жителей. Так воюют россияне - подло, сознательно и исключительно против тех, кто не может дать им отпор", - подчеркивает глава области.

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Удар РФ по Харьковской области

По данным ОГА, в селе Юрьевка Великобурлукской громады враг атаковал дроном автомобиль энергетиков.



Взрывные ранения получили 33-летний и двое 52-летних работников. Им оказывается медицинская помощь.

Также известно о попадании вражеского дрона в Киевском районе Харькова возле жилого дома.

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Удары РФ по Запорожью

Как сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, один человек погиб, еще двое - ранены в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

"Российский FPV-дрон нанес удар по грузовику недалеко от Калиновки. К сожалению, водитель погиб. В результате атаки ударных беспилотников ранены женщины в Запорожье и Вольнянске. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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