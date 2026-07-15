"Покупали" статус УБД за 25 тысяч: иностранные добровольцы заявили о бюрократии и коррупции

Иностранные граждане, добровольно вступившие на защиту Украины, оказались в юридической и цифровой изоляции. Они не получают военных билетов, не имеют доступа к приложению "Армия+", а в штабах отдельных бригад с них требуют деньги за оформление статуса участника боевых действий.

Во время брифинга в Медиацентре "Украина" украинская ветеран и журналистка Валерия Бурлакова совместно с иностранными бойцами заявили, что такой произвол подрывает мобилизационный потенциал и международный имидж Украины, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как отметила Валерия Бурлакова, основные процессы цифровизации вооруженных сил для иностранных добровольцев закрыты.

"Вся армия сейчас переходит на приложение "Армия+", однако иностранные добровольцы почему-то не имеют такого права. Более того, несмотря на официальный приказ Министерства обороны Украины на переходный период выдавать им обычные бумажные военные билеты, легионеры их просто не получают", — подчеркнула Бурлакова.

Некоторые иностранные добровольцы не получают статуса участника боевых действий. Что еще хуже — отдельные бригады взимают плату за такой статус.

"Такие системные препятствия деморализуют бойцов. Военные с боевым опытом уходят из армии. Они будут возвращаться домой и, мягко говоря, нелестно отзываться о нашем государстве", — говорит журналистка.

Отдельным аспектом этой бюрократической стены является безправие некоторых семей погибших героев — из-за отсутствия должным образом оформленных документов родственники погибших иностранцев часто вообще не могут получить предусмотренные законом выплаты от государства.

По словам Валерии Бурлаковой, такое отношение к иностранным легионерам абсолютно недопустимо и вызывает параллели со страной-агрессором: "Мне лично такая ситуация у нас очень сильно напоминает то, как Россия привлекает иностранных наемников".

Слова ветерана подтвердили присутствовавшие на брифинге иностранные воины.

"Мы присоединились к ВСУ ещё в 2023 году. Большая часть моего подразделения год воевала на передовой. Ребята получили ранения — некоторые по несколько раз. Но мы до сих пор не получили ни военных билетов, ни официальных наград за ранения, ни статуса УБД. Мне лично пришлось дважды платить в штабе по 25 тысяч гривен, чтобы мне оформили УБД, но статус я так и не получил", — рассказал боец.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что иностранцам, проходящим военную службу в Силах обороны, упростили получение вида на временное проживание.

Кроме того, сообщалось, что правительство утвердило единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, которые добровольно хотят присоединиться к защите Украины.

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