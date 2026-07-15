"Купували" статус УБД за 25 тисяч: іноземні добровольці заявили про бюрократію та корупцію

Іноземні громадяни, які добровільно стали на захист України, опинилися в юридичній та цифровій ізоляції. Вони не отримують військових квитків, не мають доступу до застосунку "Армія+", а в штабах окремих бригад з них вимагають гроші за оформлення статусу учасника бойових дій.

Під час брифінгу в Медіацентрі Україна українська ветеранка та журналістка Валерія Бурлакова спільно з іноземними бійцями заявили, що таке свавілля руйнує мобілізаційний потенціал та міжнародний імідж України, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначила Валерія Бурлакова, базові процеси цифровізації війська для іноземних добровольців закриті.

"Вся армія зараз переходить на додаток "Армія+", проте іноземні добровольці такого права чомусь не мають. Ба більше, попри офіційний наказ Міністерства оборони України на перехідний період видавати їм звичайні паперові військові квитки - легіонери на руки їх просто не отримують", - наголосила Бурлакова.

Деякі іноземні добровольці не отримують статусу учасника бойових дій. Що гірше - окремі бригади збирають кошти за такий статус.

"Такі системні перепони деморалізують бійців. Військові з бойовим досвідом ідуть з армії. Вони повертатимуться додому і будуть, м'яко кажучи, негарно говорити про нашу державу", - каже журналістка.

Окремим аспектом цієї бюрократичної стіни є безправ'я деяких родин загиблих героїв - через відсутність належним чином оформлених документів родичі полеглих іноземців часто взагалі не можуть отримати передбачені законом виплати від держави.

За словами Валерії Бурлакової, таке ставлення до іноземних легіонерів є абсолютно неприпустимим та викликає паралелі з країною-агресором, - "Мені особисто така ситуаця у нас дуже сильно нагадує те, як Росія залучає іноземних найманців".

Слова ветеранки підтвердили присутні на брифінгу іноземні воїни.

"Ми приєдналися до ЗСУ ще у 2023 році. Більша частина мого підрозділу рік воювала на передовій. Хлопці отримали поранення - дехто по декілька разів. Але ми досі не отримали ні військових квитків, ні офіційних нагород за поранення, ні статусу УБД. Мені особисто довелося двічі платити у штабі по 25 тисяч гривень, щоб мені оформили УБД, але статус я так і не побачив", - розповів боєць.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли, що іноземцям, які проходять військову службу в Силах оборони спростили отримання посвідки на тимчасове проживання.

Крім того повідомлялося, що Уряд затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України.

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