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Новости Обстрел Одессы Атака РФ на порт в Одессе
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Российский удар по терминалу Kernel уничтожил 25 тысяч тонн подсолнечного масла

В результате атаки РФ поврежден терминал Kernel в Одесской области

Российская армия нанесла удар по терминалу компании Kernel, занимающемуся перевалкой подсолнечного масла в Одесской области. В результате атаки было повреждено около 25 тысяч тонн продукции, а масштабный пожар уничтожил половину емкостей для её хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании Kernel.

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Повреждена половина резервуаров

В компании сообщили, что утром 14 июля Россия атаковала терминал по перевалке подсолнечного масла.

В результате удара возник масштабный пожар, который повредил половину резервуаров для хранения масла и инфраструктуру предприятия.

По данным Kernel, огонь уничтожил около 25 тысяч тонн продукции, принадлежавшей компании и американскому партнеру, который хранил свое масло на этом терминале.

Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Огонь не распространился на другие объекты, а также удалось предотвратить утечку подсолнечного масла в акваторию Черного моря.

В компании отметили, что среди сотрудников пострадавших нет. В настоящее время Kernel ликвидирует последствия российского удара и оценивает масштабы нанесенного ущерба.

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Одесса (8189) Одесская область (4463) терминал (48) атака (1750) подсолнечное масло (13) Одесский район (680)
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