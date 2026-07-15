Российский удар по терминалу Kernel уничтожил 25 тысяч тонн подсолнечного масла
Российская армия нанесла удар по терминалу компании Kernel, занимающемуся перевалкой подсолнечного масла в Одесской области. В результате атаки было повреждено около 25 тысяч тонн продукции, а масштабный пожар уничтожил половину емкостей для её хранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании Kernel.
Повреждена половина резервуаров
В компании сообщили, что утром 14 июля Россия атаковала терминал по перевалке подсолнечного масла.
В результате удара возник масштабный пожар, который повредил половину резервуаров для хранения масла и инфраструктуру предприятия.
По данным Kernel, огонь уничтожил около 25 тысяч тонн продукции, принадлежавшей компании и американскому партнеру, который хранил свое масло на этом терминале.
Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Огонь не распространился на другие объекты, а также удалось предотвратить утечку подсолнечного масла в акваторию Черного моря.
В компании отметили, что среди сотрудников пострадавших нет. В настоящее время Kernel ликвидирует последствия российского удара и оценивает масштабы нанесенного ущерба.
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