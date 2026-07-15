Російський удар по терміналу Kernel знищив 25 тисяч тонн соняшникової олії

Російська армія завдала удару по терміналу компанії Kernel з перевалки соняшникової олії в Одеській області. Унаслідок атаки було пошкоджено близько 25 тисяч тонн продукції, а масштабна пожежа знищила половину ємностей для її зберігання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба компанії Kernel.

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Пошкоджено половину резервуарів

У компанії повідомили, що вранці 14 липня Росія атакувала термінал із перевалки соняшникової олії.

Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка пошкодила половину резервуарів для зберігання олії та інфраструктуру підприємства.

За даними Kernel, вогонь знищив близько 25 тисяч тонн продукції, яка належала компанії та американському партнеру, що зберігав свою олію на цьому терміналі.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Вогонь не поширився на інші об'єкти, а також вдалося запобігти витоку соняшникової олії в акваторію Чорного моря.

У компанії зазначили, що серед працівників постраждалих немає. Наразі Kernel ліквідовує наслідки російського удару та оцінює масштаби завданих збитків.

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