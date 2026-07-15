Комитет Рады представил антикоррупционную стратегию, от которой зависит €400 млн для Украины

Антикоррупционный комитет Верховной Рады представил на рассмотрение парламента компромиссный законопроект "Антикоррупционная стратегия на 2026–2030 годы". Её принятие является одним из условий для получения Украиной около 400 млн евро в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях написала председатель профильного антикоррупционного комитета Анастасия Радина

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Документ объединил три редакции

По словам Радиной, законопроект №15230-д объединил три варианта документа: подготовленный на основе текста Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, парламентскую редакцию и редакцию предыдущего правительства.

Какие реформы предусматривает стратегия

В документ вошли положения о прозрачной и основанной на профессиональных заслугах процедуре назначения генерального прокурора, реформе назначения директора Государственного бюро расследований с проведением аттестации сотрудников, возобновлении конкурсов в органах прокуратуры, совершенствовании отбора судей Верховного Суда и временном привлечении независимых экспертов к формированию органов судейского управления.

Кроме того, законопроект содержит положения об управлении арестованными активами в АРМА, поэтапном переходе к прозрачным конкурсам в Национальной полиции, а также отдельный раздел, посвященный адвокатуре и оказанию юридической помощи.

Также документ предусматривает антикоррупционные меры в сферах образования, таможенного дела, природопользования и других отраслях.

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От стратегии зависит финансирование ЕС

Радина подчеркнула, что все предложенные положения соответствуют официальным требованиям Европейского Союза по кластеру "Основы", выполнение которых необходимо для продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

По её словам, в ближайшее время полный текст законопроекта будет опубликован на сайте Верховной Рады. Документ уже готов к рассмотрению в первом чтении, а ко второму чтению планируется подать дополнительные поправки.

Председатель комитета также напомнила, что своевременное принятие Антикоррупционной стратегии является условием получения Украиной около 400 млн евро в рамках программы Ukraine Facility.

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