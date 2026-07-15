Комітет Ради подав антикорупційну стратегію, від якої залежить €400 млн для України

Антикорупційний комітет Верховної Ради подав на розгляд парламенту компромісний законопроєкт Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки. Її ухвалення є однією з умов для отримання Україною близько 400 млн євро в межах програми Ukraine Facility.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в соцмережах написала голова профільного антикорупційного комітету Анастасія Радіна

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Документ об'єднав три редакції

За словами Радіної, законопроєкт №15230-д поєднав три варіанти документа: підготовлений на основі тексту Національного агентства з питань запобігання корупції, парламентську редакцію та редакцію попереднього уряду.

Які реформи передбачає стратегія

До документа увійшли положення про прозору та засновану на професійних заслугах процедуру призначення генерального прокурора, реформу призначення директора Державного бюро розслідувань із проведенням атестації співробітників, відновлення конкурсів в органах прокуратури, удосконалення добору суддів Верховного Суду та тимчасове залучення незалежних експертів до формування органів суддівського врядування.

Крім того, законопроєкт містить положення щодо управління арештованими активами в АРМА, поетапного переходу до прозорих конкурсів у Національній поліції, а також окремий розділ, присвячений адвокатурі та наданню правничої допомоги.

Також документ передбачає антикорупційні заходи у сферах освіти, митної справи, природокористування та інших галузях.

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Від стратегії залежить фінансування ЄС

Радіна наголосила, що всі запропоновані положення відповідають офіційним вимогам Європейського Союзу за кластером "Основи", виконання яких необхідне для просування України на шляху до членства в ЄС.

За її словами, найближчим часом повний текст законопроєкту буде оприлюднений на сайті Верховної Ради. Документ уже готовий до розгляду в першому читанні, а до другого читання планується подати додаткові поправки.

Голова комітету також нагадала, що своєчасне ухвалення Антикорупційної стратегії є умовою отримання Україною близько 400 млн євро в межах програми Ukraine Facility.

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