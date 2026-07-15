Россия атакует Украину вечером 15 июля, — Воздушные силы

Вечером 15 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских целей

В 19:09 — БПЛА на севере Киевской области, в районе Чернобыльской зоны, курсом на запад. Реактивный БПЛА курсом на Кременчуг.

В 19:17 — Черниговская область: реактивный БПЛА курсом на Козелец.

В 19:22 — Черниговская область: реактивный БПЛА в сторону Десны. Реактивный БПЛА курсом на Черкассы.

В 19:28 — БПЛА в районе Киевского водохранилища, курс на Киев.

В 19:38 — Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе на юге Украины. Вероятно применение ракет Х-22.

В 19:43 — реактивный БПЛА из Киевской области в направлении Житомирской области.

Находитесь в безопасных местах!

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