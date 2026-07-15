Росія атакує Україну ввечері 15 липня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 15 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих цілей

О 19:09 - БпЛА на півночі Київщини, в районі Чорнобильської зони курсом на захід. Реактивний БпЛА курсом на Кременчук.

О 19:17 - Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Козелець.

О 19:22 - Чернігівщина: реактивний БпЛА в бік Десни. Реактивний БпЛА курсом на Черкаси.

О 19:28 - БпЛА в районі Київського водосховища, курс на Київ.

О 19:38 - Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку по півдню України. Імовірне застосування ракет Х-22.

О 19:43 - Реактивний БпЛА із Київщини на Житомирщину.

Оновлена інформація

О 19:52 - Реактивний БпЛА із Житомирщини у напрямку Вінниччини.

О 19:55 - Зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей.

О 19:57 - Декілька груп ракет Х-22 в бік Одеса/Чорноморське. Ще одна ракета в бік Херсонщини.

О 19:58 - Ракета у напрямку Одеси/Південного.

О 20:00 - Ракета через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.

Оновлена інформація

О 20:13 - Чернігівщина: реактивні БпЛА курсом на Ніжин.

О 20:21 - Реактивний БпЛА на південь Кіровоградщини. Реактивний БпЛА курсом на Черкаси.

О 20:50 - Київщина : БпЛА реактивний БпЛа повз Ржищів курсом на Київ/Бориспіль.

О 20:57 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Славутича та Коропа.

Перебувайте у безпечних місцях!

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