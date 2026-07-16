ПВО уничтожила 132 воздушные цели, Россия применила ракеты и почти полторы сотни дронов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 16 июля, начиная с 18:00 15 июля, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив 8 баллистических ракет, четыре крылатые ракеты Х-22/3, одну противорадиолокационную ракету Х-31П, пять барьерирующих боеприпасов типа "Бандероль", а также 146 ударных беспилотников Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Пуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных территорий Украины.

Работа ПВО

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила три баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 129 вражеских беспилотников различных типов. Всего Силы обороны обезвредили 132 воздушные цели.

Последствия атаки

В то же время зафиксировано попадание пяти баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, одной противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных дронов в 15 точках. Кроме того, обломки сбитых воздушных целей упали в семи местах. При этом все крылатые ракеты Х-22/32 не достигли своих целей.

По состоянию на утро воздушная атака продолжалась - в воздушном пространстве Украины еще находились несколько вражеских беспилотников. В Воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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