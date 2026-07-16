ППО знешкодила 132 повітряні цілі, Росія застосувала ракети та майже півтори сотні дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 16 липня, починаючи з 18:00 15 липня, російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши 8 балістичних ракет, чотири крилаті ракети Х-22/3, одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, п'ять баражуючих боєприпасів типу "Бандероль", а також 146 ударних безпілотників Shahed (зокрема реактивних), "Гербера", "Італмас" і дронів-імітаторів "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій України.

Робота ППО

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила три балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та 129 ворожих безпілотників різних типів. Загалом Сили оборони знешкодили 132 повітряні цілі.

Наслідки атаки

Водночас зафіксовано влучання п'яти балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних дронів на 15 локаціях. Крім того, уламки збитих повітряних цілей впали у семи місцях. Водночас усі крилаті ракети Х-22/32 не досягли своїх цілей.

Станом на ранок повітряна атака тривала - у повітряному просторі України ще перебували кілька ворожих безпілотників. У Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає системи ППО з Арктики для захисту від українських дронів, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ