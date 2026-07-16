Украина и Испания договорились о выделении 570 млн евро на восстановление и страхование инвестиций

Украина и Испания по итогам пятого заседания межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству договорились о финансовой и страховой поддержке восстановления Украины на общую сумму 570 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство экономики.

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В ходе заседания бывший министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и первый вице-премьер-министр, министр экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлос Куэрпо подписали ряд документов о развитии экономического и промышленного сотрудничества.

Вместе с Куэрпо в Киев прибыла делегация из 50 испанских компаний. Представители правительств и бизнеса обсудили инвестиционные проекты и участие испанских предприятий в восстановлении Украины.

Согласно договоренностям, государственное агентство Испании по страхованию экспортных кредитов Cesce увеличит лимит страхового покрытия рисков для операций в Украине до 250 млн евро. Ожидается, что это будет способствовать поставкам в Украину оборудования, технологий и услуг, а также реализации инвестиционных проектов.

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Кроме того, финансовая организация развития COFIDES будет управлять новой кредитной линией на 100 млн евро для поддержки инвестиций испанского частного сектора в украинскую экономику.

Еще до 200 млн евро финансирования предоставит Государственный фонд интернационализации испанских компаний (FIEM). Из этой суммы до 100 млн евро предусмотрено в качестве возвратного финансирования, еще до 100 млн евро — в виде грантовой поддержки для проектов с участием испанских компаний.

Также стороны подписали Совместную декларацию о намерениях по поддержке промышленного восстановления и устойчивости Украины в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Промышленный Рамштайн".

В рамках заседания межправительственной комиссии также состоялся украинско-испанский бизнес-форум, в ходе которого был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве в финансовой, промышленной и железнодорожной сферах.

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