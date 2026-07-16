Україна та Іспанія домовилися про €570 млн на відбудову та страхування інвестицій

Україна та Іспанія за підсумками п'ятого засідання міжурядової комісії з економічного і промислового співробітництва домовилися про фінансову та страхову підтримку відбудови України загальним обсягом 570 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство економіки.

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Під час засідання колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлос Куерпо підписали низку документів про розвиток економічної та промислової співпраці.

Разом із Куерпо до Києва прибула делегація із 50 іспанських компаній. Представники урядів та бізнесу обговорили інвестиційні проєкти та участь іспанських підприємств у відбудові України.

За домовленостями, державне агентство Іспанії зі страхування експортних кредитів Cesce збільшить ліміт страхового покриття ризиків для операцій в Україні до 250 млн євро. Очікується, що це сприятиме постачанню в Україну обладнання, технологій і послуг, а також реалізації інвестиційних проєктів.

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Крім того, фінансова установа розвитку COFIDES управлятиме новою кредитною лінією на 100 млн євро для підтримки інвестицій іспанського приватного сектору в українську економіку.

Ще до 200 млн євро фінансування надасть Державний фонд інтернаціоналізації іспанських компаній (FIEM). Із цієї суми до 100 млн євро передбачено як поворотне фінансування, ще до 100 млн євро – у вигляді грантової підтримки для проєктів за участю іспанських компаній.

Також сторони підписали Спільну декларацію про наміри щодо підтримки промислового відновлення та стійкості України в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Промисловий Рамштайн".

У межах засідання міжурядової комісії також відбувся українсько-іспанський бізнес-форум, під час якого було підписано низку меморандумів про співпрацю у фінансовій, промисловій та залізничній сферах.

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