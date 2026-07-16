Россия атакует Украину вечером 16 июля, — Воздушные силы

Вечером 16 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских целей

В 20:20 — поступали сообщения о БПЛА в Харьковском районе к югу и юго-востоку от областного центра.

В 20:33 — БПЛА на юге г. Запорожья, курс — южный.

В 20:39 — Сумская область: БПЛА в направлении Бурины с востока.

В 20:46 — Черниговская область: БПЛА на севере области, курс — западный/юго-западный (Городня).

В 20:47 — Черниговская область: БПЛА в направлении Сновска и мимо Городни по юго-западному курсу.

В 20:58 — активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах.

Находитесь в безопасных местах!

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