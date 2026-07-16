Росія атакує Україну ввечері 16 липня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 16 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих цілей
О 20:20 - Повідомлялося про БпЛА у Харківському районі на півдні та південному сході від обласного центру.
О 20:33 - БпЛА на півдні м.Запоріжжя, курс - південний.
О 20:39 - Сумщина: БпЛА у напрямку Бурині зі сходу.
О 20:46 - Чернігівщина:- БпЛА на півночі області, курс - західний/південно-західний (Городня).
О 20:47 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Сновська та повз Городню південно-західним курсом.
О 20:58 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 21:03 - Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 21:05 - БпЛА по межі Донеччини і Харківщини південним курсом.
О 21:12 - БпЛА в напрямку Чернігова з північного сходу.
О 21:17 - Реактивні БпЛА з брянщини (рф) курсом на Чернігівщину (вектор - Городня). БпЛА на південь Миколаївщини через Дніпровську затоку.
О 21:17 - БпЛА курсом на Суми.
О 21:18 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:20 - Реактивний БпЛА з Сумщини у напрямку Новгород-Сіверського (Чернігівщина).
О 21:21 - КАБи на Сумщину.
О 21:23 - Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
О 21:27 - КАБ у напрямку Сум.
О 21:30 - БпЛА в напрямку Чернігова з північного заходу.
О 21:38 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя зі сходу.
Оновлена інформація
О 21:42 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 21:46 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:48 - КАБи на півночі Харківщини.
О 21:50 - Пуски КАБ на Донеччині.
О 21:56 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
О 22:00 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 22:02 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині біля н.п.Сновськ/Корюківка, курс на схід.
О 22:07 - Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:11 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини/Миколаївщини.
О 22:18 - Швидкісна ціль на Одещину.
О 22:20 - Ще ракета на Одесу.
Перебувайте у безпечних місцях!
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