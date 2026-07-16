Зеленский наградил орденом главу МИД Турции Фидана и поблагодарил за поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, которого наградил орденом "За заслуги" II степени. Стороны обсудили дипломатические усилия по достижению мира, а также ситуацию на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Награждение орденом
"Встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и наградил его орденом "За заслуги" II степени. Благодарен Турции и министру лично за работу по приближению мира. Сегодня мы обсудили ситуацию в дипломатии и шаги, которые могут активизировать работу по достижению мира", — отметил Зеленский.
Также президент Украины проинформировал о ситуации на поле боя, а министр рассказал о своих дипломатических контактах на различных уровнях.
Реализация соглашения о зоне свободной торговли
"Конечно, обсудили также двусторонние отношения и реализацию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами будет только увеличиваться. Благодарю за визит и готовность сотрудничать и приближать мир", - сказал Зеленский.
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