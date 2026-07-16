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Новости Сотрудничество Украины и Турции
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Зеленский наградил орденом главу МИД Турции Фидана и поблагодарил за поддержку Украины

Зеленский и Фидан

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, которого наградил орденом "За заслуги" II степени. Стороны обсудили дипломатические усилия по достижению мира, а также ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Награждение орденом

"Встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и наградил его орденом "За заслуги" II степени. Благодарен Турции и министру лично за работу по приближению мира. Сегодня мы обсудили ситуацию в дипломатии и шаги, которые могут активизировать работу по достижению мира", — отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не хочет распространения войны на Черное море, это критически важно для всех стран региона, — Фидан

Также президент Украины проинформировал о ситуации на поле боя, а министр рассказал о своих дипломатических контактах на различных уровнях.

Реализация соглашения о зоне свободной торговли

"Конечно, обсудили также двусторонние отношения и реализацию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами будет только увеличиваться. Благодарю за визит и готовность сотрудничать и приближать мир", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина готова к проведению встречи Зеленского и Путина в Турции, — Сибига на встрече с Фиданом

Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Турция (3575) Фидан Хакан (81)
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Топ комментарии
+6
Йому б на Андріївському узвозі торгувати значками, а не президентом!
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16.07.2026 22:07 Ответить
+3
його місце біля параші
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16.07.2026 22:08 Ответить
+3
Не встиг запровадити!
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16.07.2026 22:12 Ответить

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