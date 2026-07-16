Зеленський нагородив орденом главу МЗС Туреччини Фідана та подякував за підтримку України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, якого нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Сторони обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру, ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Нагородження орденом

"Зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і відзначив його орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Вдячний Туреччині та міністру особисто за роботу для наближення миру. Сьогодні ми обговорили ситуацію в дипломатії та кроки, які можуть активізувати роботу для досягнення миру", - зазначив Зеленський.

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Також президент України поінформував про ситуацію на полі бою, а міністр розповів про свої дипломатичні контакти на різних рівнях.

Реалізація угоди про зону вільної торгівлі

Звісно, обговорили також двосторонні відносини й реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Розраховуємо що товарообіг між нашими державами буде тільки збільшуватися. Дякую за візит і готовність співпрацювати й наближати мир.

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