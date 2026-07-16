Киевское "Динамо" победило "Университату" со счётом 4:2 по пенальти и продолжило выступление в Лиге Европы
Киевское "Динамо" провело матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынского клуба "Университатя" в Клуж-Напоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ничья в основное время и борьба до конца
Поединок стал продолжением первой игры, которая завершилась нулевой ничьей. В Румынии команды также не смогли забить в течение основного времени.
"Динамовцы" активно начали матч и уже на пятой минуте могли открыть счёт, но защитники соперника опередили Богдана Редушка.
На 17-й минуте полузащитник все-таки отличился, однако гол был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.
До перерыва футболисты киевского клуба семь раз пробили по воротам, но безрезультатно.
Серия пенальти решила исход противостояния
Во втором тайме темп игры снизился, однако впоследствии "Динамо" снова начало создавать моменты. Самый опасный эпизод произошел на 74-й минуте, когда Редушко пробил выше ворот.
В дополнительное время команды выглядели уставшими, и матч перешел в серию пенальти.
"Университатя" (Румыния) – "Динамо" (Украина) – 0:0 (2:4 по пенальти).
Украинские футболисты реализовали все свои удары, тогда как соперник дважды промахнулся.
Таким образом, "Динамо" вышло во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против греческого ПАОКа.
Румынский клуб продолжит выступления в Лиге конференций и встретится с норвежским "Бранном". Матчи запланированы на 23 и 30 августа.
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