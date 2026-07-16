Киевское "Динамо" победило "Университату" со счётом 4:2 по пенальти и продолжило выступление в Лиге Европы

Киевское "Динамо" провело матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынского клуба "Университатя" в Клуж-Напоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Ничья в основное время и борьба до конца

Поединок стал продолжением первой игры, которая завершилась нулевой ничьей. В Румынии команды также не смогли забить в течение основного времени.

"Динамовцы" активно начали матч и уже на пятой минуте могли открыть счёт, но защитники соперника опередили Богдана Редушка.

На 17-й минуте полузащитник все-таки отличился, однако гол был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

До перерыва футболисты киевского клуба семь раз пробили по воротам, но безрезультатно.

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Серия пенальти решила исход противостояния

Во втором тайме темп игры снизился, однако впоследствии "Динамо" снова начало создавать моменты. Самый опасный эпизод произошел на 74-й минуте, когда Редушко пробил выше ворот.

В дополнительное время команды выглядели уставшими, и матч перешел в серию пенальти.

"Университатя" (Румыния) – "Динамо" (Украина) – 0:0 (2:4 по пенальти).

Украинские футболисты реализовали все свои удары, тогда как соперник дважды промахнулся.

Таким образом, "Динамо" вышло во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против греческого ПАОКа.

Румынский клуб продолжит выступления в Лиге конференций и встретится с норвежским "Бранном". Матчи запланированы на 23 и 30 августа.

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