Київське "Динамо" перемогло Університатю 4-2 по пенальті та продовжило виступ у Лізі Європи

Київське "Динамо" зіграло матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Університаті у Клуж-Напоці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нулі в основний час і боротьба до кінця

Поєдинок став продовженням першої гри, яка завершилася нульовою нічиєю. У Румунії команди також не змогли забити упродовж основного часу.

"Динамівці" активно розпочали матч і вже на п’ятій хвилині могли відкривати рахунок, але захисники суперника випередили Богдана Редушка.

На 17-й хвилині півзахисник таки відзначився, проте гол скасували через офсайд після перегляду відеоповтору.

До перерви футболісти київського клубу сім разів пробили по воротах, але без результату.

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Серія пенальті вирішила долю протистояння

У другому таймі темп гри знизився, однак згодом "Динамо" знову почало створювати моменти. Найнебезпечніший епізод стався на 74-й хвилині, коли Редушко пробив вище воріт.

У додатковий час команди виглядали втомленими, і матч перейшов у серію пенальті.

"Університатя" (Румунія) – "Динамо" (Україна) – 0:0 (2:4 після пенальті).

Українські футболісти реалізували всі свої удари, тоді як суперник двічі схибив.

Таким чином, "Динамо" вийшло до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зіграє проти грецького ПАОКа.

Румунський клуб продовжить виступи у Лізі конференцій і зустрінеться з норвезьким Бранном. Матчі заплановані на 23 та 30 серпня.

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