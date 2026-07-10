Євродепутати закликали ФІФА скасувати допуск росіян до ЧС U-15

44 депутати Європарламенту звернулися до президента ФІФА Джанні Інфантіно із закликом переглянути рішення про участь російської команди у чемпіонаті світу U-15.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на лист законодавців.

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Європарламентарі наголосили, що розв'язана Росією війна позбавила українських дітей нормального дитинства, зокрема можливості займатися спортом через руйнування шкіл і спортивної інфраструктури. Крім того, вони зазначили, що близько 20 тисяч українських дітей були примусово вивезені та розлучені зі своїми родинами російським режимом. На цьому тлі депутати Європарламенту вважають неприйнятним допуск російських команд до участі в будь-яких турнірах під егідою ФІФА.

У листі йдеться про те, що у Росії спорт є інструментом, який режим Путіна використовує для пропаганди націоналістичних, антиукраїнських та антизахідних поглядів та виправдання загарбницької війни проти України.

"Участь російських спортсменів та публічна демонстрація російського прапора й державних символів на заходах ФІФА стануть публічною образою для сотень українських сімей, які зазнали болю та втрат, втративши своїх дітей внаслідок російських атак", – додали євродепутати.

Автори листа нагадали президенту ФІФА, що останнім часом Росія посилила атаки на цивільне населення, через які загинули українські діти. Як зазначається, рішення дозволити російським спортсменам брати участь у заходах ФІФА стане образою пам’яті про ці невинні жертви.

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Члени Європейського парламенту закликали Інфантіно скасувати своє рішення про допуск російських футболістів доти, доки Росія не погодиться на припинення вогню, проведення мирних переговорів та повернення українських дітей.

"Ми закликаємо ФІФА стати на бік миру, а не йти на поступки агресору – Росії", – додали автори звернення.

Що передувало?

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно підтвердила намір розпочати дискусію щодо скасування заборони на участь усіх російських збірних та клубів у міжнародних турнірах. Цей крок став прямою відповіддю на рішення МОК.

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