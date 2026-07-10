Евродепутаты призвали ФИФА отменить допуск россиян к ЧМ U-15

44 депутата Европарламента обратились к президенту ФИФА Джанни Инфантино с призывом пересмотреть решение об участии российской команды в чемпионате мира U-15.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на письмо законодателей.

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Евродепутаты подчеркнули, что развязанная Россией война лишила украинских детей нормального детства, в частности возможности заниматься спортом из-за разрушения школ и спортивной инфраструктуры. Кроме того, они отметили, что около 20 тысяч украинских детей были принудительно вывезены и разлучены со своими семьями российским режимом. На этом фоне депутаты Европарламента считают недопустимым допуск российских команд к участию в любых турнирах под эгидой ФИФА.

В письме говорится, что в России спорт является инструментом, который режим Путина использует для пропаганды националистических, антиукраинских и антизападных взглядов, а также для оправдания захватнической войны против Украины.

"Участие российских спортсменов и публичная демонстрация российского флага и государственных символов на мероприятиях ФИФА станут публичным оскорблением для сотен украинских семей, которые испытали боль и потери, лишившись своих детей в результате российских атак", - добавили евродепутаты.

Авторы письма напомнили президенту ФИФА, что в последнее время Россия усилила атаки на гражданское население, в результате которых погибли украинские дети. Как отмечается, решение разрешить российским спортсменам участвовать в мероприятиях ФИФА станет оскорблением памяти об этих невинных жертвах.

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Члены Европейского парламента призвали Инфантино отменить свое решение о допуске российских футболистов до тех пор, пока Россия не согласится на прекращение огня, проведение мирных переговоров и возвращение украинских детей.

"Мы призываем ФИФА встать на сторону мира, а не идти на уступки агрессору - России", - добавили авторы обращения.

Что этому предшествовало?

Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила намерение начать обсуждение отмены запрета на участие всех российских сборных и клубов в международных турнирах. Этот шаг стал прямым ответом на решение МОК.

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