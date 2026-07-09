Решение МОК в отношении России возмутило ЕС: предлагают лишить организацию финансирования

Решение МОК временно восстановить в правах Олимпийский комитет России вызвало критику в ЕС. Эстония предлагает лишить МОК финансирования, а европейские чиновники говорят о возможных мерах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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Эстония намерена предложить Европейской комиссии прекратить финансирование Международного олимпийского комитета, исключив организацию из программ поддержки ЕС, в частности из программы Erasmus+.

Министр культуры Эстонии Хайди Пурга заявила, что не видит оснований для решений, способствующих возвращению страны-агрессора в международный спорт.

"Невозможно понять решения, направленные на возвращение страны-агрессора в международный спорт, как будто ничего не произошло", - подчеркнула она.

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность

Европейский комиссар по вопросам спорта Гленн Микаллеф заявил, что разделяет озабоченность в связи с решением МОК.

По его словам, хотя спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств, спорт не может становиться инструментом для нормализации агрессии.

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"Спортсмены не должны расплачиваться за решения своих правительств. Но спорт не может стать лазейкой для нормализации агрессии. Если диалог не поможет решить этот вопрос, ЕС и его государства-члены должны быть готовы рассмотреть соразмерные меры для защиты ценностей, на которых основан международный спорт", - сказал он.

Латвия предупредила об опасном сигнале

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что решение МОК посылает опасный сигнал международному сообществу.

По её словам, Россия стремится не только к оккупации украинских территорий, но и к международной легитимизации своих действий через различные международные площадки.

Критика прозвучала и из США

Решение МОК также осудили американские законодатели. В частности, сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что таким шагом МОК фактически дал России сигнал, что даже после атак на мирное население она может вернуться в международный спорт без должных последствий.

"Можно в один день бомбить мирных жителей, а на следующий день все равно гордо размахивать своим флагом на Играх", - отметил сенатор.

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