Решение МОК в отношении России возмутило ЕС: предлагают лишить организацию финансирования
Решение МОК временно восстановить в правах Олимпийский комитет России вызвало критику в ЕС. Эстония предлагает лишить МОК финансирования, а европейские чиновники говорят о возможных мерах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Эстония намерена предложить Европейской комиссии прекратить финансирование Международного олимпийского комитета, исключив организацию из программ поддержки ЕС, в частности из программы Erasmus+.
Министр культуры Эстонии Хайди Пурга заявила, что не видит оснований для решений, способствующих возвращению страны-агрессора в международный спорт.
"Невозможно понять решения, направленные на возвращение страны-агрессора в международный спорт, как будто ничего не произошло", - подчеркнула она.
В Еврокомиссии выразили обеспокоенность
Европейский комиссар по вопросам спорта Гленн Микаллеф заявил, что разделяет озабоченность в связи с решением МОК.
По его словам, хотя спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств, спорт не может становиться инструментом для нормализации агрессии.
"Спортсмены не должны расплачиваться за решения своих правительств. Но спорт не может стать лазейкой для нормализации агрессии. Если диалог не поможет решить этот вопрос, ЕС и его государства-члены должны быть готовы рассмотреть соразмерные меры для защиты ценностей, на которых основан международный спорт", - сказал он.
Латвия предупредила об опасном сигнале
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что решение МОК посылает опасный сигнал международному сообществу.
По её словам, Россия стремится не только к оккупации украинских территорий, но и к международной легитимизации своих действий через различные международные площадки.
Критика прозвучала и из США
Решение МОК также осудили американские законодатели. В частности, сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что таким шагом МОК фактически дал России сигнал, что даже после атак на мирное население она может вернуться в международный спорт без должных последствий.
"Можно в один день бомбить мирных жителей, а на следующий день все равно гордо размахивать своим флагом на Играх", - отметил сенатор.
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