Рішення МОК щодо Росії обурило ЄС: пропонують позбавити організацію фінансування

Рішення МОК тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії викликало критику в ЄС. Естонія пропонує позбавити МОК фінансування, а європейські посадовці говорять про можливі заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Естонія має намір запропонувати Європейській комісії припинити фінансування Міжнародний олімпійський комітет, виключивши організацію з програм підтримки ЄС, зокрема програми Erasmus+.

Міністерка культури Естонії Хайді Пурга заявила, що не бачить підстав для рішень, які сприяють поверненню країни-агресора до міжнародного спорту.

"Неможливо зрозуміти рішення, які спрямовані на повернення країни-агресора до міжнародного спорту, ніби нічого не сталося", – наголосила вона.

У Єврокомісії висловили занепокоєння

Європейський комісар з питань спорту Гленн Мікаллеф заявив, що поділяє стурбованість щодо рішення МОК.

За його словами, хоча спортсмени не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів, спорт не може ставати інструментом для нормалізації агресії.

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"Спортсмени не повинні платити ціну за рішення своїх урядів. Але спорт не може стати запасним входом для нормалізації агресії. Якщо діалог не допоможе вирішити це питання, ЄС та його держави-члени повинні бути готові розглянути пропорційні кроки для захисту цінностей, на яких ґрунтується міжнародний спорт", – сказав він.

Латвія попередила про небезпечний сигнал

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що рішення МОК надсилає небезпечний сигнал міжнародній спільноті.

За її словами, Росія прагне не лише окупації українських територій, а й міжнародної легітимізації своїх дій через різні міжнародні майданчики.

Критика пролунала і зі США

Рішення МОК також засудили американські законодавці. Зокрема, сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що таким кроком МОК фактично дав Росії сигнал, що навіть після атак на мирне населення вона може повернутися до міжнародного спорту без належних наслідків.

"Можна бомбити мирних жителів одного дня і все одно гордо махати своїм прапором на Іграх наступного дня", – зазначив сенатор.

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