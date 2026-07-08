Рішення МОК щодо Росії йде всупереч санкційній логіці, - Власюк

Рішення Міжнародного олімпійського комітету про тимчасове відновлення в правах Олімпійського комітету Росії суперечить логіці міжнародного санкційного тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі уповноваженого Президента з питань санкційної політики Владислава Власюка для "Укрінформу".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення МОК і реакція України

Власюк заявив, що це рішення викликає занепокоєння на тлі того, що Україна, ЄС та інші партнери посилюють санкційний тиск на представників російського спорту. За його словами, російський спорт використовується як інструмент державної пропаганди та підтримки війни.

Він наголосив, що значна частина російських спортсменів представляє клуби міністерства оборони РФ, Росгвардії та інших силових структур, а деякі мають військові звання.

Серед спортсменів, які відкрито підтримують війну, він назвав Ангеліну Мельникову, Яну Єгорян, Владислава Ларіна, Світлану Дашанімаєву та інших. За словами Власюка, ці особи брали участь у пропагандистських заходах, відвідували тимчасово окуповані території України та публічно підтримували політику Кремля.

Також читайте: Європарламент має визнати УПА "нацистською організацією", - експрем’єр Польщі Моравецький

Санкції та позиція щодо російського спорту

Власюк повідомив, що Україна вже запровадила санкції проти частини російських спортсменів і функціонерів. Окремо він звернув увагу на президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, який перебуває під українськими санкціями та може бути включений до наступного пакета санкцій ЄС.

Також обговорюється запровадження санкцій проти міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі та колишнього президента Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова.

Власюк підкреслив, що будь-які кроки до відновлення повноцінної участі російських спортивних структур у міжнародному спорті суперечать логіці санкційного тиску. Він наголосив, що міжнародні спортивні організації мають зберігати політику ізоляції, поки спорт у Росії використовується для підтримки війни.

Як повідомлялося, 7 липня Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Також читайте: Державні символи агресора не можуть ставати елементом спортивного свята, - МЗС та НОК про рішення МОК зняти санкції проти РФ