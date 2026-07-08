Решение МОК в отношении России противоречит логике санкций, — Власюк

Решение Международного олимпийского комитета о временном восстановлении в правах Олимпийского комитета России противоречит логике международного санкционного давления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии уполномоченного Президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка для "Укринформа".

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Решение МОК и реакция Украины

Власюк заявил, что это решение вызывает беспокойство на фоне того, что Украина, ЕС и другие партнеры усиливают санкционное давление на представителей российского спорта. По его словам, российский спорт используется как инструмент государственной пропаганды и поддержки войны.

Он подчеркнул, что значительная часть российских спортсменов представляет клубы Министерства обороны РФ, Росгвардии и других силовых структур, а некоторые имеют воинские звания.

Среди спортсменов, открыто поддерживающих войну, он назвал Ангелину Мельникову, Яну Егорян, Владислава Ларина, Светлану Дашанимаеву и других. По словам Власюка, эти лица участвовали в пропагандистских мероприятиях, посещали временно оккупированные территории Украины и публично поддерживали политику Кремля.

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Санкции и позиция в отношении российского спорта

Власюк сообщил, что Украина уже ввела санкции против части российских спортсменов и функционеров. Отдельно он обратил внимание на президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, который находится под украинскими санкциями и может быть включен в следующий пакет санкций ЕС.

Также обсуждается введение санкций против министра спорта РФ Михаила Дегтярева, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и бывшего президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Власюк подчеркнул, что любые шаги по возобновлению полноценного участия российских спортивных структур в международном спорте противоречат логике санкционного давления. Он отметил, что международные спортивные организации должны придерживаться политики изоляции, пока спорт в России используется для поддержки войны.

Как сообщалось, 7 июля Международный олимпийский комитет принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

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