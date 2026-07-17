США почти восемь часов атаковали Иран: Тегеран нанес ракетные удары по Бахрейну и Кувейту
Американские военные нанесли удары по десяткам военных объектов Ирана в ходе почти восьмичасовой операции. В ответ Тегеран атаковал Бахрейн и Кувейт, где были задействованы системы ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
США нанесли удары по десяткам военных объектов Ирана
По данным CENTCOM, операция длилась с 14:00 до 21:40 по восточному времени США. Американские силы поразили десятки военных целей, среди которых объекты берегового наблюдения, системы противовоздушной обороны, военно-логистическая инфраструктура и объекты военно-морских сил Ирана.
Во время атаки США задействовали истребители, беспилотники, боевые корабли и высокоточные боеприпасы.
В CENTCOM отметили, что это уже шестая ночь подряд, когда американские военные наносят удары по территории Ирана. По приказу президента Дональда Трампа операция направлена на ослабление военного потенциала Ирана и является ответом на недавние атаки против коммерческого судоходства.
Также сообщается, что на Ближнем Востоке в настоящее время развернуто более 50 тысяч американских военнослужащих, готовых к выполнению боевых задач.
Иран ответил ракетными ударами по Бахрейну и Кувейту
В ответ Иран нанес ракетные удары по Бахрейну и Кувейту, сообщило TRT Haber.
В Бахрейне после запуска иранских ракет объявили воздушную тревогу и призвали граждан и жителей страны пройти в ближайшие укрытия и следить за официальными сообщениями.
В Кувейте из-за ракетных ударов и атак беспилотников были активированы системы противовоздушной обороны. Военные призвали население следовать инструкциям властей, отметив, что звуки взрывов могут быть связаны с работой средств ПВО.
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Бахрейн
Військово-морська база, яка є штаб-квартирою П'ятого флоту ВМС США. База забезпечує контроль над морськими шляхами у регіоні.
Кувейт
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