США майже вісім годин атакували Іран: Тегеран завдав ракетних ударів по Бахрейну та Кувейту

Американські військові уразили десятки військових об'єктів Ірану під час майже восьмигодинної операції. У відповідь Тегеран атакував Бахрейн і Кувейт, де було активовано системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM).

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США завдали ударів по десятках військових об'єктів Ірану

За даними CENTCOM, операція тривала з 14:00 до 21:40 за східним часом США. Американські сили уразили десятки військових цілей, серед яких об'єкти берегового спостереження, системи протиповітряної оборони, військово-логістична інфраструктура та об'єкти військово-морських сил Ірану.

Під час атаки США застосували винищувачі, безпілотники, бойові кораблі та високоточні боєприпаси.

У CENTCOM зазначили, що це вже шоста ніч поспіль, коли американські військові завдають ударів по території Ірану. За наказом президента Дональда Трампа операція спрямована на послаблення військового потенціалу Ірану та відповідь на нещодавні атаки проти комерційного судноплавства.

Також повідомляється, що на Близькому Сході наразі розгорнуто понад 50 тисяч американських військовослужбовців, готових до виконання бойових завдань.

Іран відповів ракетними ударами по Бахрейну та Кувейту

У відповідь Іран завдав ракетних ударів по Бахрейну та Кувейту, повідомило TRT Haber.

У Бахрейні після запуску іранських ракет оголосили повітряну тривогу та закликали громадян і мешканців країни пройти до найближчих укриттів і стежити за офіційними повідомленнями.

У Кувейті через ракетні удари та атаки безпілотників були активовані системи протиповітряної оборони. Військові закликали населення дотримуватися інструкцій органів влади, зазначивши, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з роботою засобів ППО.

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