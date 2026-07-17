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Новости Дефицит топлива в РФ
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В РФ из-за дефицита бензина набирают популярность "магические" ритуалы для экономии топлива, - СЗР

азс

Из-за нехватки бензина и длинных очередей на АЗС в России набирают популярность магические ритуалы, которые якобы помогают сократить расход топлива или даже "притянуть" его в бак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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По данным СВР, во многих регионах РФ водители вынуждены круглосуточно стоять в очередях, чтобы заправить всего 10–20 литров бензина. При этом вопрос качества топлива, как отмечают в разведке, для большинства автовладельцев уже отошел на второй план.

В СВР отмечают, что российские власти пытаются сдержать кризис с помощью лимитов, талонов, графиков и других административных ограничений, однако это не решает проблему.

"Маги" предлагают обереги и ритуалы для экономии бензина

На этом фоне, отмечают в СЗР, активизировались российские маги, колдуны и эзотерики, предлагающие платные "услуги" по снижению расхода топлива.

В частности, за 1,5 тысячи рублей клиентам предлагают "отливку воском" для снятия негативной энергетики, за 7 тысяч рублей - установку рунического става, а за 9 тысяч - поиск "магических игл" в салоне автомобиля.

Для тех, кто готов потратить больше, за 15 тысяч рублей продают оберег "Медвежья лапка", а за 16 тысяч рублей предлагают провести "полноценный магический ритуал" с солью и золотым украшением, который якобы должен уменьшить расход топлива и даже "притянуть" бензин или дизель в топливный бак.

При этом "колдуны" предупреждают клиентов, что о проведенном обряде нельзя никому рассказывать, иначе, по их словам, магия не сработает.

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Автор: 

бензин (349) россия (98303) внешняя разведка (420)
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Топ комментарии
+7
Магічний ритуал - який стопудово допомагає - це пробий бензобак сусіда і зливай собі бензин
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17.07.2026 08:32 Ответить
+4
Тільки якщо жива маса ритуаліста перевищує живу масу ритуальованого.
Але у разі появи у ритуальованого магічних предметів результат перестає бути однозначним.
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17.07.2026 08:48 Ответить
+3
це ритуал чорної магії, і він безкоштовний.
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17.07.2026 08:36 Ответить

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