У РФ через дефіцит бензину набирають популярності "магічні" ритуали для економії пального, - СЗР

Через нестачу бензину та довгі черги на АЗС у Росії популярності набувають магічні ритуали, які нібито допомагають зменшити витрати пального або навіть "притягнути" його в бак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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За даними СЗР, у багатьох регіонах РФ водії змушені цілодобово стояти в чергах, аби заправити лише 10–20 літрів бензину. Водночас питання якості пального, як зазначають у розвідці, для більшості автовласників уже відійшло на другий план.

У СЗР наголошують, що російська влада намагається стримати кризу за допомогою лімітів, талонів, графіків та інших адміністративних обмежень, однак це не розв'язує проблему.

"Маги" пропонують обереги та ритуали для економії бензину

На цьому тлі, зазначають у СЗР, активізувалися російські маги, чаклуни та езотерики, які пропонують платні "послуги" для зменшення витрат пального.

Зокрема, за 1,5 тисячі рублів клієнтам пропонують "відливку воском" для зняття негативної енергетики, за 7 тисяч рублів — встановлення рунічного ставу, а за 9 тисяч — пошук "магічних голок" у салоні автомобіля.

Для тих, хто готовий витратити більше, за 15 тисяч рублів продають оберіг "Ведмежа лапка", а за 16 тисяч рублів пропонують провести "повноцінний магічний ритуал" із сіллю та золотою прикрасою, який нібито має зменшити витрати пального і навіть "притягнути" бензин або дизель до паливного бака.

При цьому "чаклуни" попереджають клієнтів, що про проведений обряд не можна нікому розповідати, інакше, за їхніми словами, магія не спрацює.

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